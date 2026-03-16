Hombre aparece asesinado a balazos en la parte trasera de un carro en Hatillo

Un hombre fue hallado fallecido dentro de un vehículo la madrugada de este lunes en Hatillo 8, en San José.



El caso fue atendido por agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI), quienes recibieron el aviso cerca de las 5:30 a. m., aunque los hechos habrían ocurrido alrededor de las 2:00 a. m.



De acuerdo con la información preliminar, en la parte trasera del vehículo se encontraba un sujeto fallecido, mientras que otro hombre fue trasladado en condición grave al Hospital San Juan de Dios.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que, según los primeros datos recabados, en el sitio se habrían escuchado disparos y sonidos similares a los de una motocicleta.



Por el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas ni el posible móvil del hecho, así como tampoco se tiene información sobre los presuntos agresores.



La Cruz Roja Costarricense informó que al llegar al lugar localizaron a un masculino adulto dentro de un vehículo con múltiples impactos de arma de fuego, quien fue declarado sin signos de vida.



Agentes judiciales se mantienen en el sitio realizando las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

