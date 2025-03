Hombre al que veían bañarse en río de Tibás apareció muerto en la orilla

Lo que comenzó como una simple rutina terminó en tragedia este miércoles, luego de que un hombre, quien durante días fue visto bañándose y lavando su ropa en el río Torres, en Tibás, San José, fue encontrado sin vida en la orilla.



El hallazgo ocurrió en la localidad de Cinco Esquinas, cuando una vecina, quien narró los hechos a Teletica.com, notó que el sujeto permanecía inmóvil en el mismo sitio donde solía descansar.

Al ver desde su casa que no reaccionaba, alertó a los cuerpos de emergencia.

“Yo lo veía desde el pasado domingo bañarse en el río; además, tendía la ropa para que se le secara, sin embargo, este miércoles lo vi acostado a la orilla del cauce y pensé que estaba tomando el sol, me fui a hacer unos mandados y cuando regresé a mi casa, a eso de las 11 a.m., seguía ahí tirado en el mismo lugar de cuando me fui, no se movía, ni hacía nada por lo que llamé a los cuerpos de emergencia”, dijo la vecina.