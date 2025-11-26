Hombre aceptó que mató a su pareja de 52 puñaladas y es condenado a 28 años cárcel

Un hombre de apellidos Oviedo Morales admitió haber matado a su pareja, Meribeth Mondragón Bejarano, de 52 puñaladas, y aceptó una condena de 28 años de prisión mediante un procedimiento especial abreviado.



La admisión se dio durante la audiencia preliminar realizada este lunes 24 de noviembre, donde el imputado aceptó los cargos presentados por la Unidad de Género de la Fiscalía de Heredia.

"El hombre confirmó que tomó un cuchillo y le propinó a la víctima 52 heridas en diferentes partes de su cuerpo, ocasionándole la muerte por laceración de la tráquea y yugular derecha.

"Tras el reconocimiento de los hechos, el Juzgado Penal de la localidad pactó la pena sin necesidad de realizar un juicio ordinario", señaló el Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron el 26 de enero de 2025 en San Rafael de Heredia, cuando la víctima se encontraba en la casa del acusado.

Vecinos del sector de Bajo Los Molinos, en calle Matasanos, indicaron que aquel día escucharon gritos provenientes de la casa. Cuando las autoridades ingresaron al lugar, hallaron el cuerpo de la víctima oculto bajo una cama, cubierto con una cobija y cartones.



Mientras la sentencia queda en firme, Oviedo deberá permanecer en prisión preventiva.

