Holandesa y su hijo de dos años cumplen 87 días desaparecidos en Guanacaste

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este viernes sobre la desaparición de una mujer de nacionalidad holandesa y su hijo de dos años en la provincia de Guanacaste.

Ya se cumplen 87 días de la última que ambos fueron vistos.



Se trata de Jacoba Petronella Heijligers Ellen, de 34 años, quien fue reportada como desaparecida el jueves 18 de setiembre de 2025.

"De acuerdo con la denuncia presentada, la mujer fue vista por última vez el 24 de junio de 2025 en Santa Cruz, Guanacaste, en compañía del niño, quien es su hijo, cuya fotografía (ver adjunto) ha sido difundida por las autoridades", dijo la Policía Judicial.

El OIJ solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita dar con el paradero de ambos. Cualquier dato puede ser comunicado al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

