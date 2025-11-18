Hijos presencian asesinato de su madre en cuartería de San José

Belkis Scarleth Molina, madre de dos menores, fue asesinada este domingo dentro de una cuartería en San José. Sus hijos, de 10 y 11 años, presenciaron parte del ataque.

La víctima, quien estaba a pocos días de cumplir 36 años, fue encontrada sentada en una silla con una herida en la pierna izquierda, según confirmaron las autoridades.

El principal sospechoso es Gilberto Burgos Castillo, nicaragüense de 49 años, quien abandonó la vivienda tras el hecho, pero regresó minutos después para preguntar por el estado de salud de su pareja. Sus manos manchadas de sangre y el testimonio de vecinos permitieron identificarlo como el presunto agresor.

Burgos cuenta con un amplio expediente judicial por delitos como robo agravado, hurto y delitos sexuales.

Los menores quedaron bajo el resguardo de una familia mientras sus parientes maternos viajan al país, según informó el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Desde los movimientos feministas se hizo un llamado urgente a las autoridades, recordando que en lo que va de noviembre al menos una mujer ha sido asesinada por su pareja.

Femicidios por provincia en 2025: