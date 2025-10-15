“Hijos de Al Qaeda” enviaron flor marchita a testigo de homicidio para silenciarlo

Una flor marchita y una amenaza de muerte fueron enviadas a un testigo clave de un homicidio en el cantón central de Limón. El mensaje, firmado por la célula criminal autodenominada “Los Hijos de Al Qaeda”, tenía un objetivo claro: evitar que el testigo colaborara con las autoridades (ver video adjunto de Telenoticias).

Este grupo emergente está vinculado a la banda Los Hondureños, conocida por infundir temor en la provincia. La disputa territorial entre esta organización y la banda de Tony Peña Russell ha cobrado varias vidas en los últimos meses.

Este martes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a miembros de Los Hijos de Al Qaeda, quienes operaban en Cieneguita y respondían directamente a Los Hondureños. Según el expediente judicial, el grupo tomó notoriedad tras un crimen reciente, en el que la víctima había sobrevivido a un intento de homicidio días antes y recibía amenazas desde prisión.

“Se logró determinar que existe un liderazgo, aún no identificado, que se hace llamar Al Qaeda. De ahí el nombre que utilizan en sus amenazas: ‘Los Hijos de Al Qaeda’”, indica el expediente.

Los imputados, actualmente en prisión preventiva, intentaron asesinar al ofendido, quien denunció los hechos. Tras los allanamientos, se les vinculó también con almacenamiento de drogas y armas. Sin embargo, las amenazas continuaron desde la cárcel, exigiendo que retirara la denuncia bajo amenaza de muerte.

La investigación también reveló cómo el grupo buscaba sembrar miedo. Un testigo del homicidio recibió una flor marchita y una nota intimidatoria días después del crimen. El documento judicial detalla:

“Una tercera persona, conocida del agraviado, se encontraba cerca del lugar donde cayó herido. Al auxiliarlo, el ofendido en vida le manifestó: ‘Dígale a mis familiares que el que me puso fue López Barahona’. Esta información fue confirmada por terceros ajenos al círculo familiar.”

El OIJ aseguró que continúa trabajando para evitar que estos grupos emergentes consoliden poder en la zona.