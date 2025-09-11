Hijas de empresario estadounidense asesinado en Costa Rica claman por justicia

Las hijas de Vatani Eshraghollah, empresario estadounidense de origen iraní, exigieron justicia ante las autoridades costarricenses por el asesinato de su padre, ocurrido en mayo de 2025. En entrevista con Telenoticias, las mujeres pidieron que el caso no quede impune y que se esclarezca quiénes participaron en el crimen.

Eshraghollah visitaba frecuentemente Costa Rica, país que consideraba su “santuario”, según relataron sus hijas. Sin embargo, fue en este lugar donde encontró la muerte.

El empresario fue visto por última vez el 19 de mayo en Río Segundo de Alajuela. De acuerdo con las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ese día fue abordado por al menos cuatro personas, entre ellas una menor de 17 años.

A Vatani le sustrajeron $10.000 de sus cuentas bancarias, además de $18.000 en efectivo y su vehículo. Sus hijas viajaron al país para presentar la denuncia de desaparición y recorrieron diversos sitios en busca de su padre con vida.

El 5 de junio, los restos del empresario fueron hallados en una propiedad en Quebradilla de Cartago. El cuerpo presentaba signos de violencia y estaba en avanzado estado de descomposición.

Por este caso, el OIJ detuvo el 6 de agosto a tres personas: una adolescente de 17 años y dos hombres de 20 y 22 años, de apellidos Carrier y Donaldson. Posteriormente, el 18 de agosto, fue capturado otro sospechoso en Heredia, identificado como Westney Vilaboa.

Vatani Eshraghollah nació el 11 de octubre de 1954 en Irán. Era padre de tres hijas, abuelo de seis nietos y hermano de seis. Su familia lo recuerda como un hombre dedicado, amante de la música, la jardinería y la vida al aire libre.