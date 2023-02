Hija de una de las jóvenes desaparecidas en Limón: "¿Por qué mi mamá no ha regresado?"

"Desde entonces no hemos tenido respuesta de nada, solo nos dicen que está en investigación, pero no hay resultados. No tenemos un rastro de ellas, no sabemos qué pasó, por qué están desaparecidas. Vamos a seguir peleando y luchando por ellas, haciendo marchas si es necesario. No podemos olvidarlas, son nuestras hijas, estamos desesperados, queremos respuestas. No es justo que se olvide y se quede eso así”, agregó la madre de la desaparecida.