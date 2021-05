Hija de mujer asesinada: “quiero pedir justicia, la voz de mi madre fue apagada, pero yo soy su voz”

La hija de una mujer que fue asesinada dentro de un apartamento, en San Pedro de Montes de Oca hace dos años, pide que se haga justicia.

Uno de los sospechosos se fue del país y otro está libre con medidas cautelares.

A la 1:12 de la madruga del 16 de junio del 2019 se aprecia donde los sospechosos del crimen ingresan a la propiedad junto a Natali Madriz.

Apenas unos minutos después, uno de los sospechosos ingresa con la víctima a una de las habitaciones, 27 minutos después, el segundo hombre ingresa a la habitación con lo que parecen ser unos cables.

Precisamente, el cuerpo de la víctima apareció atado de pies y manos con un cable.

Minutos después, se aprecia a uno de los sospechosos salir de la habitación con una bolsa negra, según el OIJ, es el cuerpo de la víctima.

En las capturas de las cámaras de vigilancia es posible ver a los dos sospechosos salir de las habitaciones con bolsas negras.

Son parte de las pruebas que desde hace casi dos años tiene la Fiscalía contra estas dos personas.

Sin embargo, el salvadoreño está en fuga desde el día siguiente de los hechos y el estudiante de periodismo está libre, pero con medidas cautelares.

“No me parece justo que al caso de mami no se le haya dado la atención como tal vez otros casos de otras mujeres asesinadas que ya se han resuelto.

“Hoy quiero pedir justicia, tal vez la voz de mi madre fue apagada, pero yo soy la voz de ella”, aseguró Cristina Hidalgo, su hija.

Como parte de las investigaciones que ha realizado el OIJ, tras el decomiso de uno de los celulares del sospechoso, se evidencia que consumía drogas, principalmente ketamina.

Tras una consulta de Telenoticias, la Fiscalía indicó lo siguiente:

“Respecto a la causa, la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José informó que ese expediente se mantiene en investigación, es decir, en una etapa que es privada.

“El sospechoso sigue siendo investigado y se encuentra cumpliendo las medidas cautelares de mantener domicilio fijo en Guanacaste, presentarse a firmar cada 15 días en la Fiscalía de Liberia y, además, tiene impedimento de salida del país.

“Como el caso se mantiene en una fase que no es pública, el despacho señaló que no podrá indicar más detalles, pues podría poner en riesgo el desarrollo del caso, en ese sentido, no es posible confirmar o descartar cuáles diligencias se han gestionado o no en este expediente”.