Hija de exdiputado asesinada en Limón cumplía medidas cautelares en investigación por narcotráfico

María Teresa Esquivel Cortés, hija del exdiputado Abelino Esquivel, y quien fue asesinada de cuatro disparos cuando se encontraba en vía pública la madrugada de este lunes en Batán de Limón, era investigada por el Ministerio Público.



Así lo confirmó la propia fiscalía ante una consulta hecha por Teletica.com. Además, aseguraron que Esquivel Cortés cumplía medidas cautelares como parte de una investigación relacionada con narcotráfico.

“En atención a su consulta, la Fiscalía de Batán indicó que se ubicó el expediente 20-000436-1103-PE, en el que, a la investigada de apellidos Esquivel Cortés, a quien, el 15 de diciembre del 2021, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva en su contra, sin embargo, el Juzgado Penal rechazó la petición, por lo que cumplía las siguientes medidas cautelares: 1. Impedimento de salida del país.

2. Firma periódica.

3. No comunicarse por ningún medio con el resto de las personas investigadas.

4. Mantener domicilio fijo. La Fiscalía apeló la resolución, pero el Tribunal Penal dejó en firme las medidas cautelares dictadas por el Juzgado Penal sin posibilidad, para el Ministerio Público, de presentar una nueva apelación".

De acuerdo con la Policía Judicial, la mujer de 22 años presentaba dos disparos en la cabeza y dos en la espalda.

Vecinos escucharon varias detonaciones

Los vecinos de 28 Millas de Batán aseguraron a Telenoticias que escucharon varias detonaciones, pero que no salieron al instante por miedo a que es una zona peligrosa.

“No había nada cuando salimos, solo la mujer fallecida, no se escucharon gritos ni nada, solo los disparos, nadie se acercó, solo el OIJ y la Fuerza Pública, dicen que tenía una cerveza en la mano”, relató Fernando brenes, vecino.

“Escuchamos como cuatro disparos a eso de las cuatro de la mañana, nosotros no salimos porque acá es una zona muy peligrosa, ya ha habido varios crímenes en estos días, una hora después nos asomamos y ya vimos que había una muchacha tirada en el pavimento en un charco de sangre, no vimos a nadie más. Supuestamente, se escuchó una moto”, contó otro vecino, quien prefirió no ser identificado.

La investigación del ataque quedó en manos del OIJ.