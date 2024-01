Hija de adulto mayor desaparecido: “Necesitamos encontrar a mi papá, sea vivo o muerto”

“Cuando fui a buscarlo me encontré la bicicleta de él, las llaves y estaba la tapa del pozo abierta. Mi papá no tiene problemas con nadie, ni vicios, y estamos desesperados porque no hay rastros de dónde pueda estar. Necesitamos encontrarlo, vivo o muerto, ya estamos muy estresados y preocupados por él” expresó Gretel Chaverri.