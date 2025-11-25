Hieren de bala a menor de 11 años en Pavas

Un menor de 11 años resultó herido de bala este martes en el sector de Pavas, San José.

De acuerdo con la información preliminar, el niño presenta una herida en el tórax sin salida del proyectil.

El menor fue trasladado en un vehículo particular hasta la estación de Bomberos de Pavas, donde recibió atención inicial. Posteriormente, fue llevado al Hospital Nacional de Niños para su valoración y tratamiento.

Según Bomberos, el incidente se registró alrededor de las 12:30 p.m. en las cercanías de la escuela de Rincón Grande.

Hasta el momento, se desconocen las causas que mediaron en el hecho.