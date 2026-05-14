Hermanos gemelos de 44 años son las víctimas mortales de sicarios en Matina

Dos hermanos gemelos de 44 años fueron asesinados a balazos la noche de este miércoles en el sector de Lomas del Toro, en Carrandí de Matina, Limón.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió alrededor de las 9 p.m., cuando las víctimas se encontraban dentro de un negocio de la zona.



Según la información preliminar, dos sujetos que viajaban en motocicleta llegaron al lugar, descendieron del vehículo e ingresaron al local, donde dispararon en múltiples ocasiones contra los ofendidos.



Los hombres fallecieron en el sitio producto de las heridas de bala. Posteriormente, los atacantes huyeron del lugar.



Las víctimas fueron identificadas como Noel y Antonio Tallys Duarte, ambos de 44 años, vecinos de Matina y dedicados al transporte de carga pesada.



Al momento del ataque, los hermanos se encontraban jugando en máquinas tragamonedas dentro del establecimiento.



La Cruz Roja Costarricense confirmó que, al llegar los paramédicos a la escena, ambos hombres presentaban múltiples impactos de bala y ya no contaban con signos vitales.



El caso quedó en manos del OIJ, que mantiene las investigaciones para determinar el móvil del doble homicidio y dar con los responsables.

