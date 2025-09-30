Hermanos de bebé que murió por aparentes agresiones reciben atención médica

Los hermanos del bebé de 1 año que falleció por un presunto caso de síndrome de niño agredido se encuentran bajo atención médica y medidas especiales de protección, según confirmaron las autoridades.



El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) recibió la alerta del caso este lunes, luego de que el pequeño ingresara al Hospital Nacional de Niños, procedente de Pérez Zeledón, y falleciera poco después.

“Se presume que pudo ser víctima de síndrome de niño agredido, por lo que de inmediato se toman las acciones necesarias para verificar si existen más hermanitos”, señaló la institución a Teletica.com.

El PANI detalló que el menor tenía dos hermanos, una niña de 10 años y un niño de 3, quienes ya fueron trasladados a un centro médico.

“Ambos fueron trasladados al centro médico para valoración y una vez que se les dé el alta, ambos serán trasladados con una medida especial de protección a un albergue PANI, mientras se determina la condición legal de sus padres”, añadió la institución.

Por su parte, las autoridades judiciales confirmaron que investigan el caso como la muerte de un menor víctima de síndrome de niño agredido.



De acuerdo con los reportes, el bebé ingresó primero al hospital de San Vito, acompañado de su madre, de apellido Castillo, de nacionalidad panameña. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado al Hospital Nacional de Niños, donde falleció.

Durante la atención, los especialistas detectaron lesiones compatibles con un posible maltrato infantil, lo que motivó la notificación a las instancias judiciales correspondientes.

