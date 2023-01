Hermanos de anestesióloga asesinada: “Su muerte en nuestra familia fue como un terremoto”

“Yo hablo con un agente del OIJ, pero me dice que a las 5:30 p.m. me llama para contarme lo que pasó. A esa hora vuelvo a conversar con él y me dice que sí, que había muerto María Luisa. Es algo muy terrible porque es la hermana que uno más quiere porque ella siempre era muy atenta con nosotros. El del OIJ lo que me dijo es que fue por homicidio y yo no lo podía creer”, agregó Marconi.