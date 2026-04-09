Hermano de tiktoker sobre principal sospechoso de crimen: “No se le puede llamar humano”

El hermano de Junieysis Adely Merlo Espinoza, la joven nicaragüense de 29 años hallada sin vida en una fosa en Santa Ana, reaccionó con indignación y dolor tras confirmarse su muerte, cuestionando directamente al principal sospechoso del caso (ver video adjunto en la portada).

“No se le puede llamar humano a una persona así”, expresó el hermano de la víctima, tras conocer que el cuerpo de su hermana fue encontrado enterrado a unos dos metros de profundidad en la vivienda donde residía.

El familiar, quien viajó desde Nicaragua para el reconocimiento del cuerpo, relató que hasta el último momento mantuvo la esperanza de encontrarla con vida.

​“Pensé que hoy iba a recibir una respuesta positiva, que tal vez mi hermana estaba en algún lugar y estaba bien”, dijo.

Sin embargo, tras confirmarse el hallazgo, sus declaraciones se centraron en cuestionar la conducta del principal sospechoso, pareja sentimental de la víctima y padre de sus dos hijas gemelas de cuatro años.

“¿Cómo pudo ser capaz de soportar las preguntas de las chiquitas? Que dónde está mamá, que por qué no viene”, señaló, visiblemente afectado.

El hermano también destacó el vínculo cercano entre la joven y sus hijas y subrayó que era quien conocía cada detalle de sus rutinas.

​“Ella era la única que sabía los gustos de las niñas, la ropa que usaban, los peinados, la comida”, agregó.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el cuerpo de la mujer fue localizado tras un allanamiento en su vivienda, luego de detectar movimientos de tierra sospechosos. El caso se investiga como un aparente femicidio.