Hermano de tiktoker no supo cómo decirle a su papá sobre hallazgo de cuerpo enterrado

El hermano de la tiktoker nicaragüense fallecida, Wilder Merlo, habló sobre el hallazgo del cuerpo de su hermana y describió el difícil momento que vive su familia, especialmente al tener que dar la noticia a su padre (ver video adjunto en la portada).

“Desgraciadamente, no supe cómo hacerlo. Les voy a compartir información más adelantito”, expresó Merlo a Telenoticias.

El hermano de la víctima también reveló que había llegado recientemente a Costa Rica. “Tengo cinco días de que llegué al país”, afirmó.

Las declaraciones surgen en medio de la investigación por la muerte de la joven, cuyo cuerpo fue localizado enterrado en un condominio en Santa Ana este jueves, caso que es indagado por el Organismo de Investigación Judicial.

El principal sospechoso, pareja sentimental de la víctima y padre de sus hijas, fue detenido por las autoridades mientras avanza el proceso judicial.

El caso ha generado conmoción tanto en Costa Rica como en Nicaragua, mientras la familia de la joven enfrenta el duelo y espera respuestas sobre lo ocurrido.