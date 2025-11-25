Hermano de niña que murió ahogada en Ciudad Cortés fue el primero en pedir ayuda

Un vecino de Ciudad Cortés, en Osa, contó que el hermanito de una niña de 5 años que murió ahogada en un río de la zona llegó pidiendo ayuda y en estado de shock después de que la niña cayera al río.

La emergencia ocurrió durante la mañana de este martes en el río Balsar, cerca del puente de hamaca.



De acuerdo con los vecinos, la niña se encontraba junto a su hermano a la orilla del río cuando, por razones que aún se desconocen, cayó a una poza y fue arrastrada por la corriente. El niño salió de inmediato a buscar ayuda y varios lugareños alertaron a los cuerpos de emergencia.



Gerardo López Leal, vecino de la zona, relató lo que observó al pasar por el lugar e indicó que las personas no sabían qué hacer.

“Yo pasé por el puente y una gente estaba viendo que una chiquita se ahogó, nadie hizo nada y no pudieron auxiliarle. Un chiquitico pequeñito, asustado, dijo que no pudo hacer nada y nadie sabía que estaba ahogada. Eso ocurrió en la parte de arriba del puente de hamaca”, comentó López.

Tras recibir el aviso, Cruz Roja y Fuerza Pública iniciaron la búsqueda, logrando ubicar a la menor aproximadamente 100 metros río abajo, ya sin signos de vida.

La Fuerza Pública custodió la zona mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaba el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.



La menor fue identificada como Saori Cruz Monge, de 5 años de edad, estudiante de transición en la escuela Valle de El Diquis. Su maestra, Roxana Gómez, lamentó profundamente lo ocurrido y solicitó apoyo para la familia.

“Era una niña que cursaba transición y este año se nos graduaba, era muy alegre, participativa. Sus papás son de muy bajos recursos, por eso hoy como institución nos estamos organizando solicitando la ayuda de toda la comunidad, a todo el cantón de Osa, para ayudar a esta familia y pagar el gasto del funeral.

"Estamos habilitando el número de Sinpe 8857-0008 a nombre mío, y por este mismo medio le haremos llegar el monto total de las donaciones a esta familia. Es un gran dolor que está sufriendo la familia de Saori y toda la comunidad”, expresó Gómez.

Declaraciones de Roxana Gómez:

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

