Hermano de mujer asesinada en Nicoya: “Él ingresó por la tapia y la apuñaló brutalmente”

El hermano de María del Milagro Peralta, de 43 años, asesinada en Barrio El Carmen de Nicoya, Guanacaste, al parecer, por su pareja sentimental, describió parte de la situación en el lugar.

“Es mi hermana, no tengo la versión oficial de lo que pasó, pero el pasado 25 de julio él trató de agredirla, yo estaba acá y gracias a Dios lo intenté detener y él se fue de la casa. Eran pareja, pero ya estaban separados.

“Anoche, lo que tengo entendido, el sujeto ingresó por la parte de atrás de la tapia y apuñaló a mi hermana, brutalmente”, explicó Mily Peralta Ajoy.

El también profesor de inglés dijo que el vecino de su hermana, quien es conocido del detenido, al parecer, le dio un cuarto para que él pudiera quedarse a dormir, así fue como el atacante aprovechó la noche para asesinarla.

De acuerdo con la versión que maneja el OIJ, fue un vecino quien escuchó gritos de auxilio y acudió al OIJ por ayuda.

Al llegar los agentes al lugar, ya no se escuchaban los gritos, el vecino ingresa a la vivienda y se dio cuenta de que la mujer estaba en una de las habitaciones con muchas heridas de arma blanca en brazos, pecho y cuello.

Se realiza un operativo en la zona, la Cruz Roja llega y declara sin vida a la mujer, tenía el cuello cortado, la cruz roja confirmó que estaba dentro de un baño.

Otro vecino alerta de donde podría estar el sospechoso, la Fuerza Pública se desplaza al otro lugar, muy cerca de donde ocurrieron los hechos y ubican al sospechoso de apellido Sánchez de 49 años, tenía las manos ensangrentadas y es detenido.