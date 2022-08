Hermano de Luany Salazar narró ante tribunal cómo fue que encontró cadáver de joven

Por Luis Jiménez | 16 de agosto de 2022, 17:11 PM



José Luis Ramírez es el hermano de la joven Luanny Salazar, asesinada en junio del 2020, en la Unión de Cartago. Él declaró este martes en el nuevo juicio contra el hombre que fue señalado por la fiscalía como autor del hecho.

Ramírez narró al tribunal cómo fue que él encontró el cuerpo de su hermana, tras varios días de desaparecida.



“Mi hermana salió un martes 9 de junio de 2020 por la noche, el jueves por un mensaje de mi mamá me doy cuenta de que desapareció y ella nunca hacía eso. Luany muchas veces me dijo que él (Mejía) le decía cochinadas y vulgaridades.



"Vimos videos de las cámaras de seguridad de una pulpería cercana y nos dimos cuenta de que mi hermana tenía que estar cerca de la casa. Así que luego de varias investigamos nuestras le pedimos permiso al tío de Mejía para poder entrar a la casa y accedió: entramos a la casa y estaba sumamente limpia porque él sujeto (Mejía) vivía ahí y era como un indigente. Ese día que entramos el piso estaba muy limpio”, señaló Ramírez.



También cuenta que el tío les dijo que ahí no pudo pasar nada porque la abuelita de Mejía dormía en el centro de la sala en una cama y afirmó que todo lo veían sin tocar nada, ni levantar colchones porque ellos no eran el OIJ.



“Cuando pasamos al cuarto de pilas fue asombroso porque había picheles de fresco llenos de jabón junto con los paquetes donde se almacena el jabón y todo parecía como si se hubieran pegado una lavada grande.



“Llegamos al patio y estaba impecable con un candado grande, mi tía dijo que si podíamos ir y cuando nos abrieron lo primero que dijo el tío de Mejía fue: ‘vea que bonito está el patio, aquí no puede haber nadie enterrado.



“En la esquina había una parte de tierra con puños, mi tía se acercó a la jardinera y me dijo que estaba muy suave, así que metió la mano y dijo: ‘huele feo’. Me voy donde ella estaba y encuentro a mi hermana enterrada envuelta en una bolsa; la tierra estaba tan suelta que no hubo necesidad de escarbar, indicó Ramírez.



El hermano de Luany cuenta que el plástico negro donde estaba su hermana era muy duro, lo tocó y sintió carne por lo que trató de abrir la bolsa, cuando lo logró vio la ropa con la que su hermana salió de la casa el día que desapareció.



Este martes, desde las 9:30 a.m., inició el nuevo debate en el Tribunal de Cartago contra el hombre señalado de asesinar a la joven de 23 años, luego de que la sentencia del primer juicio fuera anulada tras ser apelada por parte del abogado de la familia de Luany. Se espera concluya al final de esta semana con la lectura del por tanto.



Lea también Sucesos Testigo dice que asesino de Luany acosaba a joven y decía "que quería hacerle de todo" Franchesca Urbina, amiga de Luany, brindó su declaración en el juicio que inició este martes por el asesinato de la joven de 23 años.

​