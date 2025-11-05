Hermana y sobrina detenidas como sospechosas de crimen de adulto mayor en Goicoechea

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) maneja el robo como el posible móvil del asesinato de un adulto mayor de 76 años, ocurrido hace una semana en barrio Cristal de Goicoechea.

Así lo dio a conocer este miércoles el jefe interino del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Judicial, Juan Pablo Calvo, al anunciar el arresto de tres sospechosos del crimen, para el que se utilizó como fachada un incendio que afectó tres casas aparte de la de la víctima, de apellido Prado (76 años de edad).

El vocero precisó que entre los detenidos destaca una mujer de apellido Prado (62 años), quien es hermana del ofendido; además de su hija, de apellido Alvarado (27) y la pareja de esta última, un colombiano de apellido Munera (26).

La Unidad de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos concluyó que el siniestro que atendió la madrugada del 29 de octubre anterior fue provocado, a partir de lo cual, el Organismo de Investigación Judicial dio inicio a varias diligencias, a través de las cuales se logró identificar a los presuntos responsables del hecho (vea video adjunto de Telenoticias).

Mediante cámaras de video, se estableció que Munera y Alvarado —en apariencia— salieron del inmueble del tío de esta última, poco antes de que este fuera consumido por las llamas.

A ello, Calvo agregó que, en los últimos días, los sospechosos supuestamente se presentaron a casas de empeño con pertenencias del agraviado y las canjearon por dinero, al tiempo que compraron de contado un carro dos días después del hecho. También se tiene que, al momento de la detención del sujeto la tarde del martes, este manejaba el auto de la víctima.

La Policía Judicial decomisó el vehículo del ofendido, así como el recientemente adquirido, al tiempo que, durante un allanamiento efectuado la mañana de este miércoles en Zapote de San José, logró el secuestro de un arma no letal, documentos, dinero tanto en colones como en dólares, celulares, joyas y relojes.

El jefe de Investigaciones Criminales apuntó que Prado era prestamista, por lo que solía tener gran cantidad de joyas y de dinero en efectivo en su casa. De ahí que se cree que los sospechosos se hicieron también con un importante botín.