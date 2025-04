Hermana de Rashab García: “Les suplico de corazón que oren por mi hermana”

Una mujer que dice llamarse Tamar García Valverde, hermana mayor de Rashab Jael García Valverde, la joven de 32 años desaparecida en Orotina, grabó un video que subió a la red TikTok donde suplica a las personas que tengan empatía y pide entre lágrimas oración por su hermana.

“Les pido de corazón que tengan más de empatía, estamos pasando una situación difícil, yo sé que hay que hacer a palabras necias oídos sordos, somos seres humanos, mi hermana es una mujer, es un ser humano, con errores, defectos y virtudes, pero un ser humano igual que los están viendo, o el Parkinson a mí se me disparó, no he dormido casi nada”, dijo la joven.

García aseguró que la mayoría de los comentarios ofensivos vienen de hombres y les dijo que “tengan empatía” por lo que su familia está pasando.

“Les pido a todos que oren por mi hermana, que aparezca, solo eso quiero, que regrese a la casa con mi mamá, su hija, mi sobrina que está desesperada, le pido a la gente que tenga más empatía cuando hacen comentarios así, porque la vida da muchas vueltas, vi muchos comentarios de hombres poniendo cosas horribles, no les gustaría si tienen hermanas o que a su mamá le pase algo así, Dios quiere que nunca le pase nada así. Les suplico de corazón que oren por mi hermana, que aparezca, solo eso pido por favor”, finalizó la afectada.

La pareja sentimental de la modelo se entregó a las autoridades y, aseguró, que él también perdió de vista a Rashab desde el pasado viernes.

El OIJ encontró rastros de sangre en una casa allanada en Orotina, además, encontraron en un potrero cercano restos de huesos, los cuales fueron recolectados para analizar si corresponden o no a huesos humanos y así, posteriormente, hacerles pruebas de ADN.

Además, el lunes fue sorprendido un hombre, el cual conducía el carro de la joven desaparecida, este también quedó detenido para la investigación.