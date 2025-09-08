Hermana de joven que murió en violento accidente: “Iba a hacer lo que amaba”

La noche del pasado viernes, un trágico accidente de tránsito en la autopista Florencio del Castillo, en Ochomogo de Cartago, cobró la vida de Jimena Sofía Campos Gómez, de 18 años, vecina de barrio Asís.



El accidente ocurrió a las 6:38 p. m., cuando un vehículo impactó contra un poste tras, aparentemente, perder el control en una curva, cerca de la estación de servicio de Cristo Rey. De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, al llegar al sitio encontraron a una paciente fallecida y, de forma paralela, se trabajó en la liberación de dos personas prensadas, una de ellas inconsciente.



El vehículo era conducido por un chofer de una plataforma de transporte público ilegal. A este se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa.

Teletica.com conversó con Jenifer Montero Gómez, hermana de la pasajera fallecida, quien manifestó que Jimena, desde los 6 años, practicaba danza en su comunidad y formaba parte del grupo Proyección Folklórica Lo Nuestro.

"Era una niña alegre, dedicada a su baile, porque amaba los bailes folclóricos, desde los 6 años se ha dedicado a bailar, empezó con danza en la Iglesia Católica; luego, conforme pasaban los años, se enamoró cada vez más del baile. Falleció con lo que le gustaba, ella iba a brindar su granito de arena a donde unos adultos mayores de folclor a quienes les iba a dar clases.

“En estas fechas de la patria había varias actividades, por lo que pasaba muy ocupada. Mi hermana era muy obediente, nosotros somos de barrio Asís, y el día del accidente ella iba para Tres Ríos a darles clases a los adultos mayores. Ayer domingo la enterramos y ahora estamos con lo del novenario", comentó Montero.

La joven fallecida también estaba estudiando para realizar los exámenes de noveno año y luego sacar el bachillerato por madurez.

"Ella estaba en el TEC (Tecnológico de Costa Rica) el año pasado, llevando unos cursos, pero se salió, y en octubre de este año iba a realizar los exámenes para lograr el noveno año y luego sacar el bachillerato por madurez, pero no lo pudo hacer. Muchas gracias a todas las personas que nos ayudaron porque son momentos muy difíciles", añadió Montero.

Los integrantes del grupo Proyección Folklórica Lo Nuestro lamentaron profundamente su partida con un mensaje publicado en redes sociales.

<span id="selectionBoundary_1757353229964_05199358925392372" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



