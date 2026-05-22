Hermana de adulto mayor que murió en incendio: “Amó tanto a su esposa que se fueron abrazados los dos”

Un incendio ocurrido en Curridabat, San José, cobró la vida de José Luis Sánchez Redondo, de 78 años, y su esposa Eibi Pineda Domínguez, de 75. Según el Cuerpo de Bomberos, las víctimas dormían cuando las llamas iniciaron en una habitación cercana.

El personal de ingeniería del Cuerpo de Bomberos y el OIJ trabajan en establecer la causa del siniestro, que se propagó desde una habitación hasta el cuarto donde dormía la pareja, otra habitación y la sala.

La familia relató que recientemente don José había sido operado del corazón y doña Eibi enfrentaba problemas de movilidad, por lo que utilizaba una silla de ruedas.

“Él se ganó el corazón de la gente y de la familia. Fue un gran hermano y sinceramente, amó tanto a su esposa que se fue con ella, abrazados los dos”, contó Elizabeth Redondo, hermana.

"Gracias a él pudimos salir adelante, nos criamos en una familia muy pobre y humilde, lo crió a él, estudió y se fue a otro país, luchó siempre por sus hermanos”, agregó.

Con este caso ya son siete personas fallecidas en incendios durante el 2026. Bomberos aseguran que en todos los casos las viviendas tenían un único ingreso, lo que dificultó la evacuación.

Don José Luis era el mayor de cinco hermanos, tenía conocimientos en mecánica y disfrutaba del estampado de camisetas.

“Él siempre me decía: ‘China, no estás sola, aquí estoy yo’ y no voy a olvidar esas palabras”, concluyó Redondo.

El caso se mantiene en investigación.