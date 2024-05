“Hay que estar encerrado y quedito en casa”: Vecinos temerosos tras desaparición de Emilce

Vecinos de Finca 5, en Palmar Sur de Osa, Puntarenas, aseguran sentir temor luego de la desaparición de Emilce Soto.

La mujer, de 48 años, salió el pasado 9 de marzo en su bicicleta, para hacer un mandado, pero nunca regresó.

Los habitantes del lugar están consternados por el hecho; pero, además, porque un hombre que es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en este caso, continúa en la comunidad.

“No crea, ya uno aquí está con un miedo; al menos yo, que salgo mucho para Palmar, me da mucho miedo”, dijo una de las vecinas de la zona donde vive Soto, a quien se le perdió el rastro.

“El sentimiento es de angustia, porque ella tenía tres años de vivir aquí. Es una muchacha muy tranquila, no es como que saliera a hacer cosas que no debía, no; sí salía en bicicleta, todas las mañanas, pero iba a visitar a una familia. Da miedo saber que no aparece y el sentimiento, uno como mujer, no está tranquilo aquí, hay que estar encerrado y quedito en la casa”, agregó otra de las residentes de Finca 5.