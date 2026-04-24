¡Hasta el tren se vio afectado! Chofer intenta cruzar por la línea para evitar presas y queda atascado

La noche de este jueves, un conductor intentó atravesar la línea del tren en Sabana Sur, aparentemente para evitar las presas que afectan la capital. Sin embargo, el carro quedó atascado, generando un nuevo contratiempo en medio de la congestión vial.

El incidente obligó a demorar el servicio del tren proveniente de Pavas, que no pudo avanzar. El Incofer reaccionó en sus redes sociales con un fuerte llamado a la prudencia:

“Imprudencias como esta no solo ponen en peligro nuestra operación generando retrasos, también ponen en peligro la vida de los conductores. ¡No se le meta al tren!”

<span id="selectionBoundary_1776999009305_08240463007128607" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



​ Lea también

La situación se da en un contexto de colapso vial que se extiende desde el Paseo Colón hasta Santa Ana, y también afecta sectores como Pavas y Mata Redonda.

El caos se debe a dos accidentes mortales ocurridos en la Ruta 27: uno cerca del peaje de Escazú, donde falleció un motociclista, y otro en Sabana Sur, donde un hombre murió atropellado minutos antes de las 8 p. m.

Ambos sucesos, sumados al atraso en el servicio del tren, han provocado un fuerte congestionamiento de varios kilómetros. Las autoridades solicitan a los conductores evitar el paso por Sabana Sur y la Ruta 27, y optar por vías alternas para reducir la saturación vehicular.

Fotografías: Michael Reyes