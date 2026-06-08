Hanna Gabriels sobre detención de “El Tiquito”: “Sé que andaba solo con lo del consumo de él”

La exboxeadora costarricense Hanna Gabriels se refirió este domingo a la detención de su esposo, el boxeador Bryan “El Tiquito” Vásquez, y aseguró que se dirigió a los tribunales para aclarar la situación.

“Voy a los tribunales, sé que Bryan andaba lo del consumo de él, que no es lo que aparentemente están diciendo en los medios, pero no estoy enterada mucho, voy a ir a encargarme y después veo”, declaró Gabriels a Telenoticias.

Vásquez fue detenido por la Fuerza Pública en las cercanías del peaje de la ruta 32 en San Isidro de Heredia, donde se le decomisaron 72,9 gramos de marihuana y cerca de ₡1.300.000 en efectivo. El delito por el que se le acusa es transporte de droga, bajo la causa 26-000527-1094-PE, que será tramitada por el proceso de flagrancia.

Junto al boxeador también fue detenido un hombre de apellido Cascante Lobo. Según explicó Ericka Madriz, comandante de la Fuerza Pública de Heredia, el operativo se realizó en el peaje de la ruta 32, donde se detectó un fuerte olor proveniente del vehículo en el que viajaban los dos hombres. Tras la intervención, se activó el protocolo y se coordinó con la Fiscalía, que giró la dirección funcional para trasladar a los detenidos al Ministerio Público.

El caso ha generado gran atención mediática debido a la trayectoria deportiva de Vásquez y a las declaraciones de Gabriels, quien busca esclarecer la situación en los tribunales.