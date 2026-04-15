Hallazgo en Limón: cuerpo reportado desde el lunes aparece días después en río Bananito

La Cruz Roja Costarricense confirmó la tarde de este miércoles la localización de un cuerpo que había sido reportado como desaparecido desde el pasado lunes en el sector de Valle La Estrella, en Limón.

El hallazgo se da específicamente en las cercanías de Caño Negro.



Personal de rescate desplazado al sitio indicó que el hallazgo se produjo dentro del Río Bananito, en un área de difícil acceso.

"Debido a las condiciones del terreno, los equipos de emergencia se mantienen trabajando con unidades especiales para llevar a cabo las labores correspondientes", indicó la benemérita institución.

Las autoridades continúan en la zona desarrollando el operativo, mientras se coordinan las acciones necesarias para la recuperación del cuerpo.

