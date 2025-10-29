Hallan uniformes de Fuerza Pública en casa de sospechoso de intento de homicidio en bar

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Atenas, Alajuela, detuvieron a un joven de 21 años como sospechoso del delito de tentativa de homicidio.



Los hechos con los que se le vincula ocurrieron el pasado 10 de octubre de 2025, cuando, al parecer, el sospechoso y la víctima sostuvieron una discusión dentro de un bar. En un momento determinado, el imputado, aparentemente, sacó un arma de fuego y disparó contra el ofendido, según la Policía Judicial.



Tras las investigaciones, los agentes lograron identificar al sospechoso y allanaron su vivienda, ubicada en Concepción de Atenas, donde fue detenido.

"Durante la diligencia, se decomisó un arma de fuego tipo revólver, vestimenta de interés para la causa y uniformes de la Fuerza Pública", señaló OIJ.

El detenido fue remitido al Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

