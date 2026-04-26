Hallan sin vida a hombre de 34 años en lote baldío en Siquirres

Un hombre de 34 años, de apellido Corea, fue encontrado sin vida la mañana de este domingo en un lote baldío en Siquirrito de Siquirres, luego de que vecinos alertaran a la Cruz Roja Costarricense sobre su presencia en el lugar.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el fallecido fue identificado como un hombre de apellido Corea. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, con el fin de determinar las causas de muerte.

El reporte ingresó a la Cruz Roja Costarricense minutos después de las 10:00 a.m., cuando residentes de la zona indicaron que había una persona tendida en un lote baldío.

Al sitio se desplazó una unidad de soporte básico, cuyos paramédicos, a su llegada, confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales.

La escena fue custodiada y quedó a cargo de las autoridades judiciales para las diligencias correspondientes. Según indicó la benemérita, el paciente ya se encontraba fallecido al momento de la valoración.

El OIJ se mantiene a cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.