Hallan restos óseos en Aserrí: OIJ investiga si tienen relación con joven desaparecida

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó, este martes, el hallazgo de restos óseos en el sector de Vuelta de Jorco, en Aserrí, y ahora trata de determinar si tienen relación con la desaparición de Jessy Karina Álvarez Amador, de 26 años.

El pasado 10 mayo, en el sector de Libertad, en Pavas, San José, la joven abordó un servicio de transporte de plataforma tras salir de su casa, pero nunca regresó.

“De acuerdo con las investigaciones que estamos realizando, tenemos un dato importante, relevante, que podría ubicarla en el sector de Vuelta de Jorco. En dicho lugar, los compañeros están haciendo un trabajo ahorita, porque se localizaron unos restos óseos. Estamos determinando si son humanos o no, y se está en esa labor operativa para tratar, eventualmente, de asociar a la persona desaparecida con los restos óseos, si fuesen humanos”, detalló Michael Soto, director interino de la Policía Judicial.

La información en manos del OIJ indica que Álvarez solicitó un viaje con destino a la parte alta de Desamparados o la parte alta de Aserrí “para verse con una persona conocida”. Según el jerarca del OIJ, al parecer, es el último lugar donde la vieron con vida.

“Estamos tratando de concatenar el momento de la desaparición, ese traslado y la localización de estos restos óseos. Repito, y es importante dejar claro, todavía no tenemos certeza de que sean restos humanos y menos de que sean los restos óseos de la persona desaparecida”, concluyó Soto.

Los agentes han trabajado en pesquisas adicionales como rastreo del entorno, entrevistas con vecinos y ubicación de cámaras de vigilancia.

Si usted tiene información relevante que ayude a localizar a Jessy Karina Álvarez, puede comunicarse al 800-8000-645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.







