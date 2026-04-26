Hallan pista clave en investigación de brutal ataque en el que murieron niño y su padre

El Cuerpo de Bomberos atendió la noche de este viernes un carro en llamas que preliminarmente las autoridades vinculan con el violento ataque armado que dejó sin vida a un padre y su hijo de 12 años en Esparza.

El hecho se reportó en Barrio Guadalupe, varias horas después del doble homicidio ocurrido durante la mañana.

Según informaron las autoridades, el automóvil presenta características similares a las descritas por testigos del ataque (ver video adjunto en la portada).

El vehículo quedó bajo resguardo policial mientras avanzan las diligencias para determinar si fue utilizado por los responsables del crimen.

Este hallazgo se relaciona con el asesinato de Roger Rosales, de 41 años, y su hijo Nicolás, de 12, quienes fueron atacados a balazos cuando salían de su vivienda con la intención de comprar pan.

De acuerdo con la investigación preliminar, el padre sería el objetivo del ataque, el cual se maneja como un posible ajuste de cuentas. En la escena, agentes judiciales recolectaron más de 30 indicios balísticos correspondientes a armas como AK-47, AR-15 y 9 milímetros.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso y dar con los responsables.