Hallan perezosos, serpientes y danta en sitios turísticos allanados en Upala

La Fiscalía Adjunta Ambiental ejecutó seis allanamientos en Bijagua de Upala, Alajuela, como parte de una investigación por presunto trasiego y comercio de fauna silvestre.



Los operativos se realizaron en cinco instalaciones utilizadas con fines turísticos y en una casa ubicada en esa localidad.



De acuerdo con el Ministerio Público, durante las diligencias se rescataron cinco perezosos (tres adultos y dos crías), seis serpientes, ranas de cristal y una danta. Los animales fueron trasladados al Zoo Ave, donde serán valorados por especialistas en veterinaria.

"Las acciones se desarrollaron con la participación de biólogos, médicos veterinarios e ingenieros forestales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), quienes intervinieron para resguardar la integridad física de las especies.

"Asimismo, el operativo contó con el apoyo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos agentes se encargaron del decomiso de otros indicios de interés para la causa", indicó la Fiscalía.

Allanamientos en Bijagua.

El Ministerio Público investiga si en los sitios allanados se habría utilizado una dinámica de captura, traslado, ocultamiento y exhibición de fauna silvestre sin los permisos correspondientes, con un aparente fin lucrativo vinculado a actividades turísticas.



La investigación también contempla la eventual participación de vendedores locales en las actividades bajo análisis.

