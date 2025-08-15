Hallan mujer muerta en río detrás de parque de Paraíso

Este viernes, a las 12:01 p.m., las autoridades localizaron el cuerpo de una mujer en el río ubicado detrás del parque central de Paraíso, en Cartago.



Según informó la Cruz Roja Costarricense, fue un oficial de la Fuerza Pública quien alertó sobre el hallazgo, indicando que había observado a una persona dentro del cauce.



Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que se trataba de una mujer de entre 55 y 60 años, la cual estaba fallecida.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.