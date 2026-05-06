Hallan muerto en bananal a joven que tenía tres días desaparecido

Un joven reportado como desaparecido fue hallado muerto, en avanzado estado de descomposición, dentro de una plantación bananera en Matina, Limón.



El hallazgo se registró este martes a las 5 p. m. en el sector de Carrandí, luego de que personas que se encontraban en la zona observaran el cuerpo y alertaran a las autoridades.

Oficiales se trasladaron al sitio y realizaron el levantamiento correspondiente.

"El fallecido fue identificado con el apellido García, de 18 años. En las cercanías del cuerpo se ubicó un indicio balístico. No obstante, las causas de la muerte no han sido determinadas de forma preliminar, debido al avanzado estado de descomposición en que se encontraba", dijo la Policía Judicial.

El joven era vecino de la zona.

Según indicó la Cruz Roja Costarricense, el cuerpo, al parecer, presenta un impacto de bala.



La Subdelegación Regional de Batán del OIJ había solicitado colaboración de la ciudadanía para ubicar a Erick García Valle, de 18 años, quien fue reportado como desaparecido este martes 5 de mayo por parte de familiares que lo buscaban desde el fin de semana.



De acuerdo con la información oficial, el joven había sido visto por última vez el sábado 2 de mayo en el sector de Gallo Manzo, en Venecia de Matina; sin embargo, fue hasta tres días después que apareció sin vida.

El caso permanece en investigación por parte de los agentes judiciales.

