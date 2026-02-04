Hallan muerto a bebé de cinco meses con múltiples golpes en Upala

Un bebé de cinco meses de edad fue hallado muerto la mañana de este miércoles en la comunidad de El Gavilán, en Aguas Claras de Upala, Alajuela.



Según la Cruz Roja Costarricense, el caso fue atendido a las 9:45 a. m., cuando el personal de emergencias confirmó que el menor no presentaba signos vitales y que su cuerpo mostraba múltiples traumas.



En el lugar, los cruzrojistas también atendieron a una adolescente de 16 años que presentó una crisis de ansiedad. "Tras la valoración, no fue necesario su traslado a un centro médico", señaló la institución.



Una vez finalizada la atención de los paramédicos, la escena quedó a cargo de las autoridades judiciales para las diligencias e investigaciones correspondientes.

