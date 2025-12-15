Hallan marihuana y cocaína dentro de “bolitas de queso” en cárcel de Alajuela

La Policía Penitenciaria decomisó droga oculta en alimentos durante la inspección a un visitante en el centro penal Gerardo Rodríguez Echeverría, en Alajuela.



De acuerdo con información confirmada por el Ministerio de Justicia y Paz, la incautación se realizó a una persona de apellido Fernández, quien se presentó al centro penal para entregar una encomienda a un privado de libertad.

"Durante la revisión de los artículos, los agentes penitenciarios detectaron una bolsa transparente con distintos tipos de 'snacks', entre ellos frituras conocidas como “bolitas de queso”.

"Al inspeccionar con mayor detalle el contenido, los oficiales observaron que algunas de estas frituras contenían sustancias en su interior. Tras la verificación, se determinó el decomiso de 3.25 gramos de aparente cocaína y 1.55 gramos de aparente marihuana", señaló Justicia.

La Policía Penitenciaria trasladó a Fernández a la Fiscalía de Alajuela, que ahora determinará su situación jurídica.





