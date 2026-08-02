Hallan hombre sin vida en estero de Puntarenas

La Cruz Roja confirmó el hallazgo de un hombre adulto sin vida la tarde de este sábado, alrededor de la 1:59 p. m., en un estero de Puntarenas.

La emergencia ocurrió en Playa Órganos de Paquera.

La víctima se encontraba desaparecida y, cuando fue abordada por los cruzrojistas, fue declarada fallecida.

En la atención de la emergencia participó una unidad de soporte básico. Didier Mora, subcoordinador operativo regional, detalló: “La Cruz Roja confirma un hombre adulto sin vida y entrega la escena a la Fuerza Pública”.

Posteriormente, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumió el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.