Hallan granadas dentro de caja sospechosa abandonada en Estación de Bomberos

La mañana de este viernes se generó una gran alerta en Pavas, San José, luego de que se encontrara una caja sospechosa con aparentes explosivos frente a la Estación de Bomberos.



La Unidad de Intervención Policial (UEI) del Ministerio de la Presidencia atendió el hallazgo del objeto, lo que provocó el despliegue de varios cuerpos policiales que acordonaron la zona como medida preventiva.



Un agente especial de la UEI, utilizando equipo especializado, recogió la caja y la trasladó hasta un sitio seguro para su análisis.

Horas después, fuentes policiales confirmaron a Teletica.com que el contenido correspondía a granadas de humo.

Grandas de humo (imagen ilustrativa).

En Internet una granada de humo tiene un precio aproximado de ₡35.000 colones.



El incidente se registró alrededor de las 10:30 a. m., momento en que un vehículo pasó por el sitio y dejó la caja. “Una persona en moto llegó al lugar, la tiró y se fue”, explicó Luis Salas, del Cuerpo de Bomberos.



El paso por la calle ancha de Pavas, que pasa frente a la estación de Bomberos, permaneció cerrado por casi una hora mientras se desarrollaban las labores policiales.



Hasta el momento, las autoridades no han determinado el origen de la caja ni a quién pertenecen las granadas encontradas.

