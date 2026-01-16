Hallan en guindo a joven que estaba desaparecida desde hace seis días en Coto Brus

Una joven que permanecía desaparecida desde hace seis días en San Vito de Coto Brus, Puntarenas, fue encontrada fallecida en un guindo, la mañana de este viernes.



Se trata de María Alexandra Amador Vargas, de 20 años, quien fue vista por última vez el sábado 10 de enero, cuando salió de su casa en motocicleta rumbo a la comunidad de Santa Clara, para realizar un servicio de exprés.

Desde ese momento, no se tuvo más información sobre su paradero.

María Alexandra Amador Vargas y la moto en que viajaba.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven, al parecer, perdió el control del vehículo y colisionó contra un árbol, lo que provocó que cayera al guindo. El hallazgo se dio cerca de una venta de vehículos, en una curva de la vía que conduce hacia Santa Clara.

Varios vecinos que pasaban por el lugar fueron quienes alertaron a las autoridades sobre el hallazgo.

Al llegar al sitio, oficiales de la Fuerza Pública observaron una motocicleta entre árboles y, varios metros más abajo, el cuerpo de la mujer en estado de descomposición.



La Cruz Roja Costarricense confirmó a Teletica.com que los restos encontrados corresponden a los de una mujer adulta y que el caso quedó en manos de las autoridades judiciales.



Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) están en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con las diligencias correspondientes.

