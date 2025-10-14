Hallan droga en contenedor con productos agrícolas que tenía como destino Países Bajos

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, informó este martes sobre el hallazgo de 128 cilindros con cocaína ocultos dentro de productos de exportación como malanga y ñame en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón.



Según el jerarca, la droga iba oculta y, tras una revisión con los escáneres del puerto, se detectó la anomalía. En total, las autoridades incautaron 36 kilogramos de cocaína que tenían como destino Países Bajos.

“Se hizo la incautación con la ayuda del escáner y un canino y se trasladó el contenedor a la zona de desalmacenaje”, detalló el ministro Zamora.

Además, el ministro informó que, durante la mañana de este martes, el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), realizó otra incautación de sustancias ilícitas en el mar.



El viceministro de Unidades Especiales, Manuel Jiménez, explicó que, gracias a un patrullaje conjunto con Estados Unidos, se logró ubicar una embarcación frente a la costa de Golfito, a unas 71 millas náuticas de distancia.

“La embarcación está siendo custodiada por un equipo especializado y trasladada a puerto para su debido diligenciamiento y conteo final de la droga”, señaló el jerarca.

En el operativo fueron detenidas tres personas de nacionalidad nicaragüense, de 29, 30 y 32 años, quienes quedaron a las órdenes del Ministerio Público.

Dentro de la embarcación se encontraron varios sacos con estupefacientes y estañones con gasolina.

