Hallan dos aparentes cuerpos humanos enterrados cerca del río Pejibaye en Cartago

Dos aparentes cuerpos humanos aparecieron enterrados cerca del río Pejibaye, en Jiménez de Cartago, la mañana de este martes.



El hallazgo se dio en una zona de cultivo de caña que está cerca de unas cabañas, en la localidad de Bambusal.



Erick Calderón, director regional de la Fuerza Pública de Cartago, indicó que los oficiales están en el lugar participando del operativo y dando apoyo con la Unidad Canina.



Uno de los perros policiales dio positivo en una zona donde hay tierra removida, y tras realizarse una excavación profunda, se encontraron lo que serían dos cuerpos; sin embargo, el caso está en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



Fuentes policiales confirmaron a Teletica.com que los cuerpos serían de dos jóvenes, un hombre (28 años) y una mujer (23 años), quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado mes de diciembre.



Al parecer, ambos habrían salido de la cárcel hace poco tiempo.

La Policía Judicial señaló que recibieron el reporte de los hechos y a esta hora (1:00 p.m.) los agentes se encuentran en el sitio.



