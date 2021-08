Hallan documentos enterrados en Cementerio Municipal de Grecia

Autoridades hallaron documentos enterrados, este miércoles, en el Cementerio Municipal de Grecia.



Maquinaria municipal excavó ese terreno para apoyar una diligencia judicial.

Un regidor municipal alertó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) luego de, supuestamente, recibir una denuncia por parte de funcionarios de la Municipalidad de Grecia.

"Ellos me dicen que aquí, en esta parte del cementerio, se abrió una fosa y se enterraron bolsas con facturas y documentos de la municipalidad. Eso ya le parece a uno bastante extraño, ¿qué contenían esos documentos? Me preocupa porque dicen que, supuestamente, eran unas facturas de trabajos en Río Cuarto", explicó el regidor Víctor Rodríguez al medio Noticias Occidente.

Precisamente, ese medio de comunicación mostró imágenes de la excavación y el momento en que logran sacar una "bolsa pequeña" con diferentes documentos.

"¿Por qué facturas aquí?, ¿por qué enterradas? Eso lo deja a uno pensando", cuestionó Rodríguez, quien asegura que los denunciantes le dijeron que vieron "bolsas verdes de basura", características que no coinciden con lo encontrado hasta el momento.

Otro regidor, identificado como Christian Alfaro, le dijo a Noticias Occidente que pudo ver "facturas de una bomba de Río Cuarto y algunas otras cosas".

Durante esta diligencia, también estuvo presente el alcalde de Grecia, Francisco Murillo.

"No tenía conocimiento absolutamente de nada, se venía trabajando esto seguro a espaldas mías, yo no he entendido todavía por qué motivo. Sí quiero ser garante de que aquí, si hay irregularidades, actuaremos con todo el peso de la ley", aseguró Murillo.