Hallan cuerpos de tres personas reportadas como desaparecidas en río Chirripó

La Cruz Roja Costarricense mantiene activa una operación de búsqueda y recuperación en el sector de Turrialba, específicamente en el río Chirripó, luego de que tres personas desaparecieran mientras disfrutaban del afluente desde el pasado sábado.



La tarde del lunes, los socorristas ubicaron el cuerpo de una mujer de 32 años dentro del cauce. Aunque iniciaron las maniobras de recuperación, las condiciones del terreno obligaron a suspenderlas pasadas las 11:00 p. m. Las labores se retomaron este martes a primera hora de la mañana.



Posteriormente, la institución recibió dos reportes adicionales: 12 kilómetros aguas abajo, en el sector de Roca Quemada, fue encontrado el cuerpo de una menor de 6 años; y más adelante, en la zona de Ñariñac, se ubicó el cuerpo de un hombre de 34 años. En ambos puntos, las maniobras de recuperación aún están pendientes.



La benemérita confirmó que continúa trabajando en la recuperación del cuerpo localizado el lunes y en la coordinación necesaria para atender los otros dos sitios donde se reportaron hallazgos.

