Hallan cuerpo mutilado dentro de propiedad en San Gabriel de Aserrí

Las autoridades judiciales investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre que apareció mutilado la tarde de este domingo en San Gabriel de Aserrí, San José.

El cuerpo presentaba múltiples signos de violencia, algunas extremidades estaban separadas del tronco y, al parecer, tenía quemaduras.

El hallazgo se produjo dentro de una propiedad privada, pero el cuerpo podía observarse desde la vía pública, lo que alertó a los vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades.

Agentes del OIJ y oficiales de la Fuerza Pública se presentaron al sitio para custodiar la escena y realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la Medicatura Forense para su respectiva autopsia.

Por el momento, no se ha informado sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles sospechosos relacionados con el crimen.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias en que se produjo este violento hecho.