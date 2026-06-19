Hallan cuerpo enterrado cerca de casa de mujer que permanece desaparecida en San Carlos

Agentes judiciales de La Fortuna realizaron este viernes un allanamiento en la localidad de El Tanque, donde al parecer encontraron el cuerpo de Liliam Salazar Carranza, quien había sido reportada como desaparecida.

De acuerdo con Vladimir Muñoz, subdirector interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante las diligencias realizadas esta mañana se localizó un cuerpo enterrado en las cercanías de la vivienda de la persona desaparecida. Sin embargo, las autoridades indicaron que aún no es posible confirmar la identidad del cuerpo, por lo que el hallazgo forma parte del proceso de investigación en curso.



El objetivo del allanamiento, según lo indicado, era la recolección de indicios que permitan avanzar en las pesquisas relacionadas con el caso.



Como parte de las acciones vinculadas a la investigación, se informó la detención de un hombre de apellido Arias, de 41 años. Según lo señalado, el detenido sería la pareja sentimental de la mujer desaparecida.



Previamente, la Delegación Regional de San Carlos había difundido la fotografía e información de Liliam Salazar Carranza, de 45 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado miércoles 17 de junio y vista por última vez en La Fortuna el 15 de junio del mismo año.

