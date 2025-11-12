Hallan cuerpo en descomposición en lote baldío de Cartago

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en un lote baldío ubicado en la Urbanización 2000, cerca de La Lima de Cartago.

Según información preliminar, se trataría de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado aproximadamente a 100 metros de la vía pública. Fuentes policiales indicaron a Telenoticias que los restos no presentan signos de violencia ni quemaduras visibles.

El sitio permanece acordonado mientras agentes del OIJ realizan el levantamiento del cuerpo y recopilan evidencia para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Vecinos del sector relataron que fue un habitante de calle, quien suele transitar por el terreno, el primero en alertar sobre el hallazgo desde horas de la tarde. Sin embargo, fue hasta entrada la noche que varios residentes reiteraron la denuncia, lo que permitió la llegada de las autoridades.

Las investigaciones continúan para determinar la identidad de la persona fallecida y las causas de su muerte.