Hallan cuerpo en bolsa de basura en Ruta 32

La Fuerza Pública custodia la escena mientras las autoridades judiciales realizan el levantamiento del cuerpo e inician las pesquisas correspondientes, en lo que podría ser un nuevo homicidio en la región Caribe del país.



La alerta sobre el hallazgo se dio a las 6:30 a.m., cuando vecinos notificaron sobre la presencia de bolsas sospechosas junto a la carretera (ver video adjunto de Telenoticias).

Tras la confirmación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), agentes se trasladaron de inmediato al lugar para asegurar la escena.



Actualmente, la zona está custodiada por la Fuerza Pública, mientras los oficiales del OIJ recolectan indicios y realizan el levantamiento del cuerpo para dar inicio a la investigación. Hasta el momento no se han reportado detenidos ni se ha confirmado la identidad de la víctima.



Las autoridades reiteran la importancia de mantener distancia del área mientras se desarrollan las diligencias y solicitan a la ciudadanía reportar cualquier información relevante que pueda contribuir con el caso.



