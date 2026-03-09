Hallan cuerpo durante trabajos de ampliación de Ruta 1 en Puntarenas

El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este lunes en Puntarenas, durante labores de ampliación que se realizan en la Ruta 1.



De acuerdo con información preliminar, el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y fue descubierto por uno de los obreros que trabaja en el proyecto.



La Cruz Roja Costarricense confirmó a Teletica.com que el reporte se recibió a las 9:24 a. m. en el sector de Chomes.

“Se localizó a un adulto dentro de un caño, sin signos vitales”, indicó la benemérita institución.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial, que deberá determinar las circunstancias del hecho y la identidad de la persona fallecida.

