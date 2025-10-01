Hallan cuerpo de Kevin Kirby en río María Aguilar

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este miércoles que el cuerpo localizado en el río María Aguilar, a la altura de Hatillo 8, corresponde al joven Kevin Kirby, de 27 años, quien se encontraba desaparecido desde el pasado domingo.

El hallazgo se produjo alrededor de las 3 a. m., cuando un hombre reportó la presencia de un cuerpo en la orilla del afluente.

La escena quedó a cargo de la fuerza pública y del OIJ, quienes realizaron las diligencias correspondientes para levantar el cuerpo y trasladarlo a la morgue judicial para los exámenes forenses.

Tras las diligencias de reconocimiento, la institución determinó que se trataba de Kirby, cuya desaparición había generado una intensa búsqueda por parte de familiares, amigos y autoridades.

La oficina de prensa del OIJ confirmó además que el cuerpo presentaba heridas de arma blanca y golpes, y que aparentemente llevaba varios días en el agua.

El joven fue visto por última vez la tarde del domingo 28 de setiembre en Sabanilla de Montes de Oca. De acuerdo con testimonios, dejó de responder su teléfono celular a eso de las 5:30 p. m., luego de asistir a una fiesta.

En ese momento vestía una camisa negra, pantaloneta, tenis blancos con amarillo y una gorra, y se movilizaba en un pick-up Ford gris. El OIJ también investiga el hallazgo de un vehículo que en apariencia pertenece a Kirby, ubicado en el sector de Turrúcares, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre las circunstancias de su muerte.

En redes sociales, se mostraba como un surfista apasionado y compartía constantemente fotos y videos practicando este deporte, así como imágenes de su vehículo, que adquirió en 2023 y que incluso promocionaba para la venta en grupos en línea.